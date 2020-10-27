當政府廉能度下降時，「循規蹈矩」是最容易被傾軋的一群人！新世代金融基金會指出，在經濟雙元化的社會，多數納稅人是循規蹈矩的族群，也是收入或財產較易被掌控的族群，地位原就特殊。加上尋常納稅人實戰經驗不多，遠不及稽徵機關長期浸淫於稅法條文與實務，不論權力、資訊、時間均不對等，構成納稅人弱勢地位。如何保護這群「循規蹈矩」的納稅人？新世代金融基金會董事長陳(沖)提5點建議：

一、納保法第十一條第五項，恢復原提案條文文字。稅單上附理由天經地義，現在未附理由，係因納保法第11條第5項在立法院被遊說加入「符合行政程序法第97條者，可不記名理由」，亦即以自動化、大量作成稅單者，可不說明理由，但實務上所有稅單皆為大量、且使用自動化設備作成，是否表示稅單皆可不說明課稅理由？應回歸第11條第5項原文字，凡課稅均需說明理由。

二、納保官至少應獨立於稅捐機關，並給予其調查權，並望納保官更加積極。

三、肯定行政法院近年來參照納保法精神及原則作出判決，司法單位對於稽徵機關有引導性的作用。

四、參考羅馬法，引入參審制(不論在訴願或訴訟階段)，重視學者專家，尤其是稅法學者的意見。

五、台灣有85%的房屋為自住用，房屋本身不會造成現金流，要納稅人以「稅後所得」繳納房屋稅，稽徵機關必須「謙卑、謙卑再謙卑」，而且目前房屋稅「房屋價值評定」欠缺正當理由，望後續深入探討。

康克爾國際法律事務所顧問律師趙文銘表示，台北的房屋稅自96年的100億增至105年的150億元，短短時間內增加了50億元，但政府並未說明為何提高房屋稅以及稅收後使用分配。美國的房屋稅採行「以需定收」，亦即每年需要多少的財政收入，才向居民課徵多少稅收，而稅單上也會清楚明示稅款用途，相較之下，台灣這部分欠缺監督，以台北市而言，近幾年房屋稅大幅調高，甚至達36倍之多。要監督政府濫徵或許可借鏡美國人民創制加州13號法案，修法限制政府任意加稅。

(時報資訊)