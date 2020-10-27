農糧署南區分署署長姚志旺(左五)與8位生態廚師一起下菱角池採菱角。（劉秀芬攝）

為了推廣友善耕作的生態農產品「官田菱雉菱」，一群生態廚師們發揮創意，推出多種菱角創意料理。（劉秀芬攝）

為了推廣友善耕作的生態農產品「官田菱雉菱」，一群生態廚師們到官田菱角田旁示範菱角料理。（劉秀芬攝）

為了推廣友善耕作的生態農產品「官田菱雉菱」，一群生態廚師們實地到台南官田生態菱角田現場採菱角，各自發揮創意，於田埂上烹飪出中西日式創意料理，希望能推廣菱角入菜，請消費者多購買有機友善耕作菱角，自己吃的安全，也以行動支持菱農，為保護環境盡一份心力。

目前官田區友善菱角的耕作面積已近15公頃，且在水雉生態教育園區的牽線下，已有友善菱角在全聯100多家門市上架，全聯超市也研發菱角佛跳牆、元寶豬肋排等冷藏餐點，近日即將上市。

農糧署南區分署27日透過屏東科大邀請8位生態廚師，到官田推廣友善耕作的菱角，分署長姚志旺、官田區長顏能通、官田區農會總幹事林正容、台南市農業局主祕吳威達等人穿著青蛙裝下菱角池，教8位廚師如何摘菱角。

姚志旺表示，他非常喜歡吃菱角，因為菱角多元的品嘗方式，加上友善耕作帶來的健康美味與幸福的感覺，讓他在菱角產季，都非常開心，他也感謝友善耕作菱農以愛這片土地的心，提供水稚鳥棲息的環境。

來自晶華飯店、日月潭雲品飯店、台南香格里拉飯店、薄多義餐飲、拾穗餐廳等的8位生態廚師，現場採菱角後開始作菜，推出海鱺魚鑲米菜脯、玫瑰菱角糕、八寶鑲蓮藕、薑黃菱角爆米花燉飯等多道料理，色香味俱全讓人食指大動。

生態廚師計畫共同發起人馬愛雲表示，希望能夠透過台灣生態廚師的廚藝，將友善耕作的菱角直接變成餐點，讓更多的人可以品嘗到菱角的美味希望，一口一口就可以把台灣的好吃回來。

未來生態廚師們會將本次活動所開發的創意料理，傳授給官田青農夫妻所開設的「小菱居」餐廳，期待未來能有更多的廚師可以將友善耕作的農產品用於自家店鋪，讓友善耕作的菱角可以透過各種形式販售出去。

(中時 )