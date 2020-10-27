在職場上得到升遷機會通常是表現受到上司肯定，不過今(27)日有位女網友指出，自己最近已做好離職的打算，但卻突然被告之自己得到升遷機會，且加薪過後月薪7萬不是問題，但這卻讓她十分苦惱，她也說明背後理由，就有過來人點出內幕，「快走，可能知道妳太優秀準備閃人，乾脆直接升級當主管強迫留人」。

女網友在臉書社團「爆怨2公社」指出，自己現在這份工作原打算做到今年11月底就離職，沒想到她突然接到將被升為主管的消息，而升遷後需要扛起業績，不單是服務客人就好，但底薪不低，「業績只要有做到，一個月收入有7萬起跳不是問題」，但她也透露隱憂，若業績沒達成「老闆會在群組一直標記、找我」。

月薪7萬聽起來相當優渥，但她表示其實這段時間也一直在積極面試其他工作，而突如其來的升遷和加薪，讓她無法以「薪水太少」為由而離職了。她也苦惱的說「是不是只有我聽到升職心情變很差，我是不是奇葩」。

貼文發出後不少網友狂勸原PO快離職「主管就是要扛業績，業績達不到的話你會生不如死，所以別高興太早」、「主管要面對的事太多太多了，上面的壓力，下面的脾氣」。不過也有網友要原PO別衝動離職，可以嘗試看看，「試試看 挑戰自己能力」、「加油，你行的」、「先做再說，反正有心要離職，做不好再離職也不虧」。

(中時新聞網)