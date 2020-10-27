路透引述消息人士透露，韓國三星電子旗下顯示器部門已獲得美國當局許可，可繼續向華為供應特定面板產品。不過三星和華為對此消息未予回應。

報導稱，美方一直在施壓各國政府排擠華為，聲稱華為會將資料交給中國政府從事間諜活動，華為則否認這樣的指控。美國自9月15日起針對華為實施新的禁令，進一步阻止美企向華為供貨或提供服務。

三星的主要客戶除了華為，還包括三星電子與蘋果，為其供應有機發光二極體（OLED）顯示幕。由於供應鏈中其他製造面板所需零部件的公司也必須獲得美國許可，因此還不清楚三星顯示器能否向華為出口OLED面板。

先前，三星顯示器的競爭對手LG顯示器（LG Display）表示，受限於美國禁令，該公司必須要獲得美方許可證才能與華為恢復業務關係。上個月，英特爾公司表示已從美國當局獲得許可證，可以繼續向華為提供部分產品。

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