台北表演藝術中心鄰近捷運劍潭站交通便利，但球體外觀矗立半空，讓行經的民眾膽顫心驚。（吳康瑋攝）

台北表演藝術中心分成三個劇院，其中最大的球型劇場，可容納1500名觀眾，預計明年4月完工。（吳康瑋攝）

台北表演藝術中心分成三個劇院，其中最大的球型劇場，可容納1500名觀眾，預計明年4月完工。（吳康瑋攝）

台北表演藝術中心分成三個劇院，其中最大的球型劇場，可容納1500名觀眾，預計明年4月完工。（吳康瑋攝）

台北表演藝術中心設計許多獨立包廂，供有需要的觀眾選擇，預計明年4月完工。（吳康瑋攝）

台北表演藝術中心以懸空的巨大圓球造型為特色，且鄰近捷運劍潭站交通便利，但球體矗立半空中，行經民眾膽顫心驚，議員鍾佩玲27日指出，建物與捷運比鄰，擔心軌道震動損傷建材會害球體不穩，北藝總監王孟超回應，工程已通過抗震測試，外部震動、內部干擾都能完全吸收，不需擔心。

王孟超透露，北藝為世界首座的圓球型大劇場，已通過抗震測試，外部震動、內部干擾都能完全吸收，可容納1500名觀眾，更設置獨立透明走廊，透過隔音玻璃試看劇院內部，民眾也會更願意購票觀賞，工程預定明年4月完工。

王孟超表示，現有國家戲劇院的表演，雖然還原古典，但缺乏變化，北藝則透過靈活變換大中小三個劇場的空間，達到好聽、好玩、精彩這些重要元素，只有這樣才會吸引觀眾目光，未來也才會具有國際競爭力。

他說，北藝僅有4公頃的基地，但運用夜市「一鍋三味」的概念，將大中小劇院，這三種口味囊括其中中，劇場總計可容納3100名觀眾，將帶給民眾最貼近的演出環境，並且北藝設計許多獨立包廂在劇場後方，讓部分不方便進戲院的身心障礙人士，也可以走進北藝享受演出。

針對停車空間爭議，鐘佩玲指出，北藝靠近士林夜市，交通情況雜亂，民眾擔心未來若有大型表演團體進駐，在地停車空間再受擠壓，將嚴重衝擊交通狀況，希望北藝研議補償方案。

文化局長蔡宗雄說，未來團客將直接搭遊覽車進場，散客則因為台北民眾習慣搭捷運，且進出場5點半到六點半集中進場，離開時間為晚上10點，對夜市旅客不會有太嚴重衝擊，但針對讓民眾在白天、凌晨進入停車，來減緩停車壓力等，他認為可以再研議。

(中時 )