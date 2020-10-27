蘋果（Apple）在iPhone 12系列的發表會中，同台發表了全新的MagSafe無線充電系列配件。MagSafe無線充電器在發表會後成為了一大討論焦點，再加上後續蘋果的回應，揭開了MagSafe充電器更完整的面貌，好奇的消費者可一同來了解。

一、15W無線充電效率 只能搭蘋果原廠20W充電器

MagSafe無線充電器的命運跟iPhone 12系列一樣，販售時沒有搭配充電器。因此需要額外搭配家中已有，或者另外購買的USB-C接口的充電器。YouTube Zollotech 頻道進一步測試了多款充電器，結果發現唯有搭配蘋果原廠最新推出的20W充電器，才能達到MagSafe最高15W的充電效率，即便是使用96W MacBook Pro 也僅能達到10W充電效率。

可以明顯看出，蘋果針對MagSafe與充電器之間，事實上綁定了專屬的店員配置方法，第三方充電器必須要使用同樣的方法來設計生產，才能與MagSafe搭配展現出最高的充電效率。

Apple MagSafe - Which Charger is Fastest - Speed Test

二、MagSafe實際充電效率結果出爐

針對MagSafe的充電效率，《華爾街日報》記者Joanna Stern進行了測試，她發現搭配20W USB-C有線充電器，為iPhone 12 Pro從0%~50%充電僅需要耗費28分鐘，但是若使用MagSafe充電器，則需要花費1小時。此外，他也認為充電器纜線僅1公尺長，有些過短不適用（過去蘋果在iPhone包裝盒中搭配的充電線都是1米長度）。

iPhone 12, iPhone 12 Pro Review: 5G, Cameras and New Design Tested | WSJ

三、MagSafe可能會將門禁卡消磁 唯一解方是它

將手機放在口袋或是包包內攜帶，相信是大多數使用者的習慣，因此蘋果iPhone 12機身背後因為MagSafe所設計的磁石設計，會不會將部分帶有磁性的卡片消磁，成了令人好奇的問題。對此，蘋果iPhone行銷副總裁Kaiann Drance日前接受訪問時進行了回應。他表示磁力較弱的酒店房卡、門禁卡可能會被MagSafe磁吸式無線充電線圈影響，可能會被消磁。但是磁力較強的銀行卡，則不會受到影響。為了完整避免這類情況發生，蘋果建議可以購買MagSafe皮革卡套。

當然，也可以避免將帶有磁性的卡片跟iPhone 12置放得太近，來避免卡片有可能被消磁。

iPhone 12系列磁吸式無線充電線圈可能會將部分磁卡消磁，官方建議使用MagSafe皮革卡套。（摘自蘋果官網）

四、使用MagSafe充電器可能會在官方保護殼上留下印記

經由《MacRumors》論壇上網友的分享發現，為iPhone 12系列裝上官方保護殼後，再搭配MagSafe充電器來充電，可能會在保護殼上留下圓形印記，這樣的情況在蘋果官方矽膠以及官方皮革保護殼之上都會發生。

裝上iPhone 12系列官方保護殼後用MagSafe充電器充電，可能會留下圓形印記。（摘自MacRumors）

五、MagSafe以及MagSafe Duo都將在台開賣

目前在蘋果台灣官網尚未開賣MagSafe充電器，但是相容於MagSafe充電器的的蘋果官方保護殼，都已經上架。而雖然在發表會上亮相的MagSafe Duo充電器目前沒在台灣官網上架，據瞭解了款MagSafe 充電器都會在台灣開賣，唯時間需要等候蘋果官方公佈。

MagSafe Duo充電器雖還未在蘋果官網上架，但據了解也將在台開賣。（摘自蘋果官網）

蘋果目前發表的MagSafe配件，包含MagSafe透明保護殼、MagSafe矽膠保護殼、MagSafe皮革卡套（共四色，根據外媒報導，裝上MagSafe皮革卡套後會暫停無線充電功能，還請消費者可以留意），以及MagSafe充電器。除了充電器之外，都已經在官網開賣。

(科技)