在大學任教的34歲王姓男子，3年前檢查患有糖尿病及高血壓、體重過重，他認為應該沒關係、未持續追蹤及控制，日前卻發現容易倦怠且食慾下降、下肢嚴重水腫，檢查才知是慢性腎衰竭合併代謝症候群，雖開始接受治療並控制飲食，卻因腎臟已受損、必須洗腎。

亞洲大學附屬醫院血液透析室主任林崇智指出，王姓男子平日沒有運動習慣，他每天從南投埔里開車到台中上班，時常在等紅燈時睡著，且常常坐在沙發上沒留意就睡著了，王男一度以為是工作太累導致，但日前發現下肢嚴重水腫，驚覺情況不妙。

林崇智說，經追蹤王男過去疾病史，發現他3年前就有糖尿病、高血壓等情況，因仗勢自己年紀輕、沒有追蹤控制，使得情況逐漸惡化，最近因腎臟失去功能、已呈現慢性衰竭情況，必須立即進行透析治療。

林崇智表示，根據統計，糖尿病、高血壓的病程通常約5至8年，才會進入末期腎臟病而必須洗腎的階段，以王男的情況來看，他平常生活習慣正常、也沒抽菸習慣，可能因他有肥胖情況及呼吸中止症，再加上未有效控制血糖、血壓，腎臟情況才會短時間內惡化。

而因為王男合併有睡眠呼吸中止症，醫療團隊考量若採全身麻醉方式置入透析管路，恐有後遺症風險，決定改以腹部局部麻醉方式，經治療後，王男水腫及尿毒症情況都有改善。

(中時 )