女星何如芸16年前風光嫁入豪門，跟花蓮美崙大飯店董事長王敏錡結婚，婚後給王家添了2個男孫，何如芸甘願為家庭淡出演藝圈，專心相夫教子，沒想到去年爆出她跟丈夫已分居，更撕破臉對簿公堂，如今雖官司未完，但何如芸多了較多個人時間，也重拾明星光彩，51歲的她曬出與朋友聚會照，一席偽洞洞裝，讓人驚艷身材真是辣到不行。

何如芸當年成為豪門媳，沒想到隔年老公就鬧不倫風波，她選擇原諒，並甘心為家人離開演藝圈，沒想到16年後仍是婚變，何如芸坦言十年來對婚姻「一直有盼望，但一直失望」，因此提了離婚，但狠心喊切後，兩個未成年兒子卻被提早送出國念書，讓她徹底心死，跟王敏錡打離婚官司公然對槓，上演互撕劇碼。

事實上何如芸當時一邊處理官司的事情，一邊復出工作，身心俱疲到崩潰，但在親友鼓勵下堅強撐住，並在臉書發表「不自殺聲明」，直到接演的連續劇殺青，何如芸才有多一些時間重新感受單身生活的美好。

今她在臉書現實動態分享了一張照片，是她與閨蜜郁方相約聚會，何如芸認真打扮，穿著一席胸前開V的洋裝赴約，布料是膚色底黑色網紋印花，看上去超像透膚洞洞裝，加上她仍相當硬挺的腰桿，讓美胸特別突出，膚色又白又細滑，讓粉絲大讚好性感，連好友郁方都激賞，將手掌放在她胸前比劃，調侃何如芸難得展現的凍齡火辣身材。

(中時新聞網)