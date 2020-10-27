台南市將軍區鹽田溼地有珍稀鳥種諾氏鷸。（台南市野鳥學會提供／李宜杰台南傳真）

台南市將軍區鹽田溼地有珍稀鳥種諾氏鷸。（台南市野鳥學會提供／李宜杰台南傳真）

台南市將軍區鹽田廢曬已久，有光電大廠有意進駐開發，引發中華鳥會等多個團體疾呼，光電設址應避開高敏感區，不宜貿然開發。為力阻光電廠進駐，台南市野鳥學會、中華鳥會及台灣黑面琵鷺保育學會發起「尋找諾氏鷸和牠的朋友們」比賽，邀請民眾前往將軍，捕捉瀕危鳥種諾氏鷸的身影，上傳觀察紀錄還有機會獲得望遠鏡等精美禮物。

為反對光電大廠進駐將軍鹽田，保育團體發起2020年台南市將軍區「尋找諾氏鷸和牠的朋友們」比賽，活動期間從10月28日至11月27日，為期1個月，期間內只要在台南市將軍區指定的4個溼地鳥類觀察熱點，上傳觀察紀錄至eBird網站，將有機會獲得望遠鏡等20多項精美好禮。

台南市野鳥學會表示，將軍區鹽田溼地，是台灣西南沿海重要的水鳥棲地，受到海水感潮，溼地也如河口一般，會呈現漲退潮的狀態，形成豐富的生態系，常年聚集數量可觀的水鳥族群，包括全球受脅鳥種如諾氏鷸、琵嘴鷸、大濱鷸等在此地度冬。

台南市野鳥學會感嘆，土地開發日趨嚴重，竟有光電業者要在此地開發，破壞溼地成為光電廠，因此決定發起尋鳥活動，讓更多民眾認識溼地的珍稀鳥類，保護將軍鹽田溼地淨土。

(中時 )