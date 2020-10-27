小S 27日出席心路基金會歲末募款記者會，她預告在台灣將開新節目，大S則擔任製作人及企畫，過去她與蔡康永在中天主持《康熙來了》多年，談到中天新聞台換照風波，她表示：「我是希望它（中天）可以健在啦，而且本來就是每種聲音都要有吧，你總不能叫那些討厭我的人都消失，這世界本來就要有不同的聲音，那才是民主吧！」

小S提及奶奶近日98歲高齡離世，她跟大S、徐媽媽雖然捨不得，但是她們都覺得奶奶的一生過得圓滿，「奶奶畢竟也是壽終正寢，算是睡夢中走掉」。奶奶後事由姑媽們主導，她回憶起奶奶每次總是在巧妙的時間點敬酒，笑中帶淚，「奶奶非常會敬酒，每次要夾水餃或魚，都會叫我敬酒，不知道食物是要夾還是不要」。怎麼跟3個女兒解釋死亡？她表示：「我爸過世的時候，大女兒才8歲在哭，我問她有否感受難過，她說想跟外公玩，我說不用害怕，最終有一天會在某個地方相聚，他們聽完比較不怕。」

小S認為民主社會要有不同聲音。（粘耿豪攝）

小S女兒們近期成為時尚寵兒，尤其是大女兒更是接了不少拍攝，小S笑稱大女兒有問自己廣告費用多少，但她只笑回：「少到媽媽記不住，有幫妳存銀行。」她自認物慾極低，問及女兒們何時可以買名牌，搞笑回應：「我死吧。」但透露大S常把自己沒穿的名牌送三個女兒，讓她大呼傷腦筋，覺得姊妹兩人價值觀大不同，「她說女兒要買全新的，不一定是名牌啦。」

有趣的是，有次助理帶小S女兒們出門，小女兒許老三竟然花2000多元買項鍊，小S坦言差點叫孩子去跪祖先牌位，「我常為她落淚，又不能打她，要她跪祖先，還問我要跪多久，還好我老公制得住，但又覺得爸媽都黑臉也太恐怖，我只好繼續落淚了。」至於疫苗接踵，她表示還要再觀望，才決定是否施打。

(中時 )