高美館入口處將打造全新的意象頂篷，協助民眾輕鬆識別場域。（高美館提供／袁庭堯高雄傳真）

高美館長李玉玲強調，此次外觀改造是回應高美館新品牌「市民的美術館」，要打造生態結合藝術的一日遊園區。（袁庭堯攝）

繼內部展間蛻變新生，高雄市立美術館27日公布最新外觀改造計畫，由賴人碩建築師事務所與洛杉磯設計公司Oyler Wu Collaborative聯手操刀，明年將一舉改善頂層滲漏水及賦予高美館全新親民硬體設計及意象。

高美館期盼透過設計徵件，彰顯新型態美術館的創新形象，進一步強化高美館在城市與全球的能見度。此次徵件匯集來自台灣、美國、英國及日本新銳建築師的提案，最後由賴人碩建築師事務所、Oyler Wu Collaborative獲得評審青睞。

評審團隊代表、日本森美術館榮譽館長南條史生強調，改善老舊屋頂漏水同時又要透過外觀設計重新賦予高美館嶄新意象，兩者非常衝突。

入選團隊表示，高美館擁有獨特定位，有機會成為世界級建築。團隊提出全方位的防水強化工法，解決天井負重、漏水的問題之外，也強化立面牆的防水工程，提供展間及藝術品更大的保障。

此外，入口處將打造全新的意象頂篷，協助民眾輕鬆識別場域，農民市集也將一併設計頂蓬，讓園區硬體機能更便民、更趨完善。

館長李玉玲表示，高美館自2017年推動「蛻變新生」計畫開始，內部空間改造獲獎連連，也受到國際建築媒體關注。此次外觀改造是回應高美館新品牌「市民的美術館」，在既有本體上提出新的意象，讓市民更接近美術館，打造生態結合藝術的一日遊園區。改造計畫斥資1.95億元，預計明年啟動。

(中時 )