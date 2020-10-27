截至本月26日，南韓已有59人在接種流感疫苗後身亡。南韓衛生部門表示，針對其中46例進行流行病學調查和檢驗後發現，這些病例的死因「與接種疫苗的相關性很低」。南韓總統文在寅26日亦親自首次作出回應，建議民眾不要過度恐慌，一旦感染流感，恐將「陷入更大的危險」。

南韓《中央日報》27日報導，南韓疾病管理廳表示，第一批（26人）和第二批（20人）死因調查結果顯示，與接種疫苗並無明顯因果關係。剩餘尚未查明死因的13人，調查結果預定於29日公佈。

據報導，這些死亡病例接種的疫苗分別來自7個製造商生產的37個批次產品，其中報告2例以上死亡病例者，共有14批次產品。疾病管理廳表示，一旦接種同一批次產品的對象中出現「2例以上死亡病例或嚴重異常反應，且無法排除疫苗與死亡的相關性，將針對該批次疫苗進行重新檢驗或採取暫停使用措施」，但現在「尚未出現上述狀況」。

儘管民眾相當擔憂，但政府並未叫停施打流感疫苗。文在寅26日回應，希望民眾相信衛生部門和專家的研究結論，並呼籲持續擴大流感疫苗接種範圍。

文在寅當日在青瓦台首席秘書官與顧問會議上表示，「目前的狀況顯示，接種後的死亡病例與接種疫苗之間並無直接的因果關係」。他表示，「希望大家不要因為過度恐慌而錯過接種疫苗的最佳時機，流感病毒致死率相當高，一旦不小心感染，會導致更大的危險」。

(中時 )