國發會今(28)日公布9月景氣燈號，在批發、零售及餐飲呈現改善及工業生產續增溫，景氣對策信號綜合判斷分數增加1分至27分，連續第二個月亮出代表景氣穩定的綠燈，景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟逐漸趨穩。

在8月景氣對策分數一口氣增加5分為26分，燈號轉呈綠燈，終止連續五個月的黃藍燈後；9月景氣分數再增1分，燈號續呈綠燈。

國發會今日公布，9月景氣對策信號為27分，較上月增加1分，燈號續呈綠燈。9項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額由黃藍燈轉呈黃紅燈，分數增加2分；工業生產指數、製造業銷售量指數皆由綠燈轉呈黃紅燈，分數各增加1分；股價指數由紅燈轉呈黃紅燈、海關出口值由黃藍燈轉呈藍燈、機械及電機設備進口值由綠燈轉呈黃藍燈，分數各減少1分；其餘3項燈號不變。

另外，領先指標不含趨勢指數為105.77，較上月上升1.63%。同時指標不含趨勢指數為102.39，較上月上升1.12%。

受惠各國經濟活動陸續恢復，終端需求回溫，以及美國對陸廠禁令生效前的提前備貨效應，9月以美元計價之出口持續擴增，生產、銷售指標亦持續成長；加以振興三倍券、節慶帶動買氣，9月零售及餐飲業營業額持續擴增。

展望未來，國發會表示，近期國際主要預測機構陸續調升我國經濟成長表現，且消費性電子新品相繼推出，加上新興科技應用需求拉抬，均有助出口回穩。此外，「投資臺灣三大方案」效益持續發酵，政府加速執行公共建設等，國內投資動能延續，有助整體經濟持穩。惟全球武漢肺炎疫情再次升溫疑慮，加以美中爭端未解，需密切關注後續發展，妥為因應。

(時報資訊)