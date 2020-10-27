安力-KY(5223)(安力國際公司)佈局遊戲機及車用新產品有成，順利躋身日本及美系兩大遊戲機廠供應商，車用產品亦打入大眾福斯、Tesla及Volvo供應鏈，網通部分則是拿下日系廠商打5G小基站散熱板，隨著新產品出貨放量，安力-KY預估，明年非NB產品佔比將拉升到20%，在NB需求穩定及新產品佈局發酵下，安力-KY董事長許振焜表示，樂觀看待明年營運，法人預估，安力-KY明年業績可望較今年兩位數成長，連兩年創下新高。

安力-KY深耕散熱風扇零組件領域，為同業中少數可同時承作沖壓及壓鑄製程的廠商，可提供客戶精密金屬壓鑄、沖壓、CNC加工一站式整合服務，公司亦在湖州新廠規劃表面處理製程，希望透過垂直整合提升公司獲利能力。

安力-KY因產品終端應用以NB居多，過去上下半年營運差異甚大，不過公司積極跨足新產品，鎖定車用、基站及遊戲機等領域佈局，目前新產品佈局已開始收割，其中又以遊戲機的貢獻最為明顯，安力-KY為3家遊戲機廠散熱鰭片供應商，受惠於日系及美系遊戲機客戶新機拉貨啟動，今年家用遊戲機前9月營收達7300萬元，佔安力-KY整體營收約5%，分析家用遊戲機市場，今年室內娛樂因疫情民眾宅在家需求強勁，且日系及美系廠皆在今年推出新型遊戲機，根據過往經驗顯示，遊戲機的出貨量在新機發布後的1到2年內將大幅增長，尤其是無論日系廠或是美系廠的入門版新機效能皆優於舊機、價格也低於舊機，頗具吸引力，預期下一代家用遊戲主機可以迎來龐大換機潮，安力-KY預估，明年遊戲機佔公司營收比重可望拉升到10%以上，成為推升公司未來營運成長主要動能。

在車用及5G部分，安力-KY也是斬獲豐碩，近兩年陸續拿下Tesla內裝設備的集線器、大眾福斯及Volvo車燈壓鑄件等供應鏈，以及車載鏡頭訂單，目前Tesla已開始出貨，其他車廠客戶訂單亦將陸續出貨；至於5G部分，安力-KY已拿下日系大廠5G小基站散熱板，預估明年2月可以出貨。

今年非NB產品佔安力-KY營收比重約12%到13%，隨著新產品出貨放量，預估明年非NB產品佔比可望拉升到20%。

受惠於遠距生活帶旺NB需求，安力-KY自結9月合併營收為2億2100萬元，較去年同月成長60%，創下單月歷史新高，累計1到9月合併營收達14億3400萬元，較去年同期成長35%，由於NB訂單穩定，安力-KY第4季營收及獲利可望維持水準，今年全年業績可望創下歷年新高。

安力-KY日前完成發行4億元無擔保轉換公司債，募得資金將用於興建湖州廠房所需，目前安力-KY之子公司昆山新力及昆山廣禾所負責生產之製程分別為精密金屬沖壓及精密金屬壓鑄，惟昆山廣禾生產廠區係向兄弟公司昆山新力租借廠房生產，隨業績成長，對產能規模提升及擴充產生了限制，安力-KY於浙江省湖州市興建廠房後，將可改善目前現況，廠房興建完成後預計將昆山廣禾之機器設備移至湖州安力新廠，用於金屬壓鑄件之生產，並設置電著塗裝之金屬表面處理產線，而昆山新力廠及湖州安力廠均有多餘之空間滿足未來銷貨客戶之訂單需求，且亦能完善規劃智能化工廠，完成後將提升安力-KY集團整體產能。

(時報資訊)