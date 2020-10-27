歐美的新冠肺炎疫情急升，以及華府能否在大選前達成新紓困案協議的情勢不明，隔夜美股重挫，道瓊指數慘跌650點，創下9月初來最大單日跌幅，標普500指數收跌1.86%，亦創下4周來最大單日跌幅，受此打擊，周二香港恆生指數收跌0.53%，為24787.19點。國企股(H股)收跌1.21%，為10003.10點。

歐洲資產規模最大的銀行匯豐控股（HSBC）逆勢勁揚5%，收在33.80港元，稍早前一度漲至34港元，創下今年8月底以來新高。受新冠肺炎疫情影響，匯豐第三季稅前盈餘較去年同期大減36%，為31億美元，但仍優於市場預估的約20.7億美元。

大陸地產股午後跌幅擴大，華潤置地終場下挫5.15%，中國恆大亦跌逾5%。香港汽車股繼續走低，恆大汽車重挫9.14%，華晨中國跌4.78%，長城汽車跌3.82%。

獲瑞銀看好前景，並維持「買入」評級與650港元目標價，騰訊控股終場收漲逾4%。

(時報資訊)