智原(3035)今(27)日舉辦法人說明會，今年受到疫情衝擊，NRE(委託設計)營收表現不如預期，總經理王國雍表示，這部份看到明年會慢慢回來，整體會有約10%成長，明年毛利率在產品組合帶動下，也會回到50%，就明年上半年營收來說，將會比今年上半年成長15%。

王國雍表示，智原今年NRE部分成長幅度不如預期，主要還是因為疫情以及美中貿易關係，明年會慢慢回來，也有部分是「接案平移」的狀況，案子會從今年遞延到明年，包括自動化、AIoT相關的，該部分有些金額較大，故一旦明年第一季、第二季補上，會有明顯的表現，也因此，看好明年NRE不會像今年低迷，整體會有約10%成長，IP成長也會大於10%，明年毛利率在產品組合帶動下，也會回到50%左右，就明年上半年營收來相對今年上半年，會有15%的成長，另外，不僅是聯電(2303)28奈米的幾個案子，智原也有經營幾個不是聯電的案子，也找到一些不錯的客人，這部份成長幅度不低。

智原目前手中221個案子，進入量產約3成，占比約37%，無法量產率控制在10%，整體來說，量產率算高，明年應該會更高。

談到晶圓產能吃緊問題，王國雍表示，現在不僅是8吋、有的12吋甚至是封裝測試的產能都很緊，都需要比較多時間運作管理，故現在要隨時和客人溝通量產狀況，現在看來該波晶圓緊縮短時間無法緩解；至於在合理轉嫁成本上，也會持續運作，發揮智原在生產管理得優勢上，當然，拿到產能還是最重要的根本。

(時報資訊)