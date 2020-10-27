台北市長柯文哲以任內還債570億元自豪，自許「沒做啥偉大工作，就是不貪汙、不隨便加預算」，但遭柯黑議員王世堅批，市府2015年超收300億元稅金，且根據公共債務法理應每年還66億元，6年來地價、房屋稅收了420億元，可惡又造假。祕書長陳志銘駁，算法不對，要看稅的結構，柯是歷屆市長中，預算追加最少的市長。

王世堅指出，柯2015年剛上任的上半年，自稱省了66億元去還債，但事實上這66億元本就是上一任市長郝龍斌最後一年，依《公共債務法》早編好每年要還的預算，每年稅收1300億元抓66億元去還，柯才沒特別省，減少的書報費、兒童牛奶費等才省不到2億元。

王世堅說，柯第2年雖還了百來億元，但市府2015年超收了300億元稅金，包括土地增值稅、契稅、遺產稅、台北富邦銀行多收的股利，這都是人民辛苦的納稅錢，超收稅金當然要還，結果柯當年竟還在22縣市長手會議說他這樣省的，每位縣市長聽了面面相覷，有的私下幫柯立牌位、有的跟柯討教柯也講不出。

「超收還敢說多還債！」王怒批，柯本月初還有臉說6年來還債570億元，是「精實管理」，天啊，依《公共債務法》6年本就要還390億元，柯是多還180億元，但光每年調高地價、房屋稅，地價稅每年多收近百億、房屋稅每年多收150億；若他只算地價增加50億元、房屋增加20億元，那6年總共增加420億元，柯還180億元又怎樣？竊取市民功勞，不包括擺爛的工程案胡亂追加預算，造假又可惡。

陳志銘表示，66億元是依《公共債務法》還的錢沒錯，整個歲入減歲出是301億元，另因2016年房地合一課稅，所以致2015年土徵稅會超過預期，當年編預算確實沒編得很準，但這些錢是以投資客為主，是「超過預算多收到的錢」，稅收省了70億元，所以歲入多230億元。

陳志銘強調，房屋、地價稅其實也沒增加那麼多，現在地價就是270億元，房屋稅依年150億元上下，議員的算法不能這樣算，任何市長都有追加預算，但柯是追加預算中最少的市長，課稅收入要看占整個歲入的百分比，柯任內是「市民歲入收入百分比」中歷屆最低，這要看稅的結構，光內部審預算每年都砍了好幾百億才送議會。

(中時 )