遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》，今（27）日推出盛大改版，開放等級上限90級及多座城池地圖，還有全新75級副本「濮陽之戰－精英」、六階兵種「巨神兵」轉職、寵物系統等精彩玩法，並同步加開新伺服器「至尊」，邀請玩家一同體驗嶄新內容，征戰沙場再創巔峰！

巨神降臨直衝90級 成長衝等無負擔！

本次改版開放角色等級上限至90級、75級副本「濮陽之戰－精英」，以及3座城池地圖與附屬城郊，包含「魏國－北平」、「蜀國－天水」、「吳國－零陵」，還有2張野外地圖「雁門」、「祁山」與世界BOSS「張郃」和「荀彧」也會一併登場。另外，官方更新增了六階兵種「巨虎豹騎」、「巨狼騎兵」、「巨神弓騎」，達90級的五階兵種皆可轉職為「巨神兵」，進一步獲得大量屬性與技能加成。

為提供玩家更好的遊戲體驗，官方也特別調整經驗曲線，降低升級所需經驗，幫助所有玩家快速成長，輕鬆無負擔的暢玩全新內容。

巨神降臨直衝90級 成長衝等無負擔！

至尊登場 再創巔峰！全新玩法正式上線

全新寵物系統 最Q萌寵打造專屬小跟班

全新寵物系統登場，闖蕩江湖也有夥伴相陪在身邊。寵物除了陪伴之外，還會給予玩家能力的加成，而寵物身上還有額外的背包空間，減輕在掛機打王時包包負重的困擾，是冒險旅途上不可或缺的好幫手。

寵物系統 最Q萌寵打造專屬小跟班

全民化身戰起來 登入就送五千抽

為回饋玩家長期支持，即日起展開連續3個月優惠活動，等級達45級以上的玩家只要於活動期間每日登入遊戲且累積登入天數，即可領取對應數量的搜魂仙符、搜魂令等化身探尋道具，總計送出五千次以上抽取次數，越早登入領越多！

遊戲代言人動力火車驚喜現身

戰場就是他們的舞台，打王的喜悅更勝一切，以滿溢的熱血點燃與三群的羈絆！動力火車即日起化身為NPC出現在《三國群英傳M》遊戲中，國戰時間前往三大主城（洛陽、建業、成都），找到動力火車即可領取限時BUFF，為玩家帶來更多新意。本次改版也將同步開放士兵煉成系統，提升小兵素質，增添戰鬥樂趣。

全民化身戰起來 登入就送五千抽

「台灣最神補給站，相挺！三群M最神的你」活動 限時開跑

「全聯PXGo! X三國群英傳M」10月27日起舉辦為期三個月的異業合作「台灣最神補給站，相挺！三群M最神的你」，只要等級達55級以上的玩家於活動期間內透過每日登入、挑戰世界BOSS、加持裝備、完成副本等，即可解鎖成就，每次成功解鎖後會取得抽獎的序號，有機會獲得免費全聯OFF COFFEE熱美式咖啡和福利點數。

遊戲新幹線表示，有別於先前活動必須對中全部號碼，這次採取對中尾數號碼的方式來開獎，連續12週以直播抽出，將大幅度增加中獎機會，越早參加活動則中獎機率越大，希望帶給玩家有玩就有機會拿福利的參與感，預估將送出超過千萬福利點數和數萬杯OFF COFFEE熱美式咖啡！

「台灣最神補給站，相挺!三群M最神的你」活動 限時開跑

全新伺服器「S17－至尊」霸氣開啟！

歡慶改版，今日開放新伺服器「S17－至尊」，國戰時間為每週四20:00－21:00、週日20:00－21:30，於「至尊」首場國戰，佔領任意城池的軍團成員可獲得一份至尊首戰獎勵！而前一百位達到65級的玩家還能獲得「赤兔馬禮盒」，號召玩家重返經典戰場，感受國戰的熱血痛快！

(科技)