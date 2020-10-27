香港放寬陸港兩地往來防疫措施。香港特首林鄭月娥今日指出，下個月開始，會率先安排在大陸內地的香港居民回港免14日檢疫，但措施初期會有配額。她稱，希望這是一個好開始，讓兩地人員更加順利往返。

綜合港媒報導，林鄭月娥今日在出席行政會議前晤媒體表示，仍然以恢復跨境往來為目標，但通關須在兩地滿意的大前提下進行。

她說，由下月開始會率先安排在大陸內地的香港居民，可以豁免14天檢疫隔離的情況下回港，而有關計劃實施時，基於現在只有深圳灣和港珠澳大橋兩個陸路口岸運作，因此當中會設有配額。

另一方面，對於與新加坡建立的航空「旅遊泡泡」，她指，目標是在下月內實行。

林鄭月娥提到，香港要小心「外防輸入」，現時連同比利時共 14 個地區被列為「高危地區」。

她今早已也要求食物及衞生局，認真考慮是否將西班牙和義大利列入高危地區。來自高危地區的人士在登機前要先檢測，亦要預先訂酒店，以免有個案走漏。

(旺報 )