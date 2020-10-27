台中女子監獄近年曾爆出多起爭議事件，性侵、欺壓霸凌事件頻傳。台中警方4年前曾破獲一起毒販集團，當時逮捕一名綽號「姐姐」的首腦，是中部知名角頭的前妻，在江湖上叱吒風雲來頭不小，孰料，入獄後卻慘遭一名王姓女獄友欺壓霸凌、痛毆重傷。

據《鏡週刊》報導，這名王姓女獄友頗有來頭，過去曾於服刑時，因出手毆打其他受刑人，在尚未出獄又遭判傷害罪，移監至台中女監後，仍不停鬧事。王女的身材壯碩、體重破百，她曾於2016年12月間，壓制同房的女獄友，親吻對方頸部、胸部，對方不停地掙扎，王女仍不願停手，甚至還出言恐嚇：「若妳現在拒絕，晚一點睡覺妳會更慘。」被侵犯的女獄友急忙喊出「生理期尚未結束」，望王女能就此罷手，豈知，王女竟嗆：「紅燈擋不住流氓」，因此性侵得逞，翌日晚間，王女又依同樣手法，再次得手。

遭侵犯的女獄友苦不堪言，數度尋死、自殘想就此結束性命，甚至還被診斷出患有「泛焦慮症」她忍無可忍便向王女提出告訴，庭上王女則辯稱兩人是妳情我願的情侶關係，法院根據監視器畫面及另一名獄友提供的證詞，依法將王女判刑4年2個月。

據悉，台中女子監獄近年曾有多起令人爭議的事件傳出，2017年8月間曾有一名獄友疑似中風，趁著戒護人員稍不注意，搶奪鑰匙打開腳鐐企圖逃跑，發出巨大的聲響使得隔壁的男戒護人員聽到後，趕緊支援，才阻止一切。

(中時新聞網)