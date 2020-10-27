鹿港四季紅「冬歡」系列活動11月起熱鬧精彩登場，今年加入許多古典、時尚和流行元素，有年輕族群喜愛的演唱會、旗袍走秀，無限人形樂團也將在鹿溪宴活動上台演出，讓參與者吃得開心、看得滿意。（謝瓊雲攝）

深受年輕世代喜愛的狼人殺女神張語噥(中)，也是超偶9歌唱冠軍，也將現身11月7日的演唱會，眾多流行歌手輪番嗨唱一整晚。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮長許志宏（中）說今年鹿港四季紅活動搭配一年四季的季節時令主題，精心安排特色產業、藝文活動，盼能開創新亮點！讓更多遊客發現鹿港小鎮四季不同的魅力與感動。（謝瓊雲攝）

用滿滿的活動對抗東北季風，讓你從秋天玩到冬天！鹿港四季紅「冬歡」活動即將開鑼，鹿港鎮長許志宏27日攜手「狼人殺女神」張語噥為系列活動宣傳行銷，從演唱會、鹿溪宴、兒童劇等等，歡迎各地遊客秋冬到鹿港小鎮，發現並感受鹿港之美。

許志宏表示，鹿港四季紅配合季節時令主題，精心安排特色產業、藝文活動，盼能開創新亮點！如11月28日舉辦看戲、吃辦桌的「鹿溪宴」，就是往年鹿港小吃宴的全新升級版。

許志宏說，融合昔時廟口看戲元素，今年請來cosplay無限人形劇長演出，廟口看戲的元素，展現大家在廟埕邊吃辦桌邊看戲的情境，盼參與者吃得開心、看得滿意，還能帶回滿滿的伴手禮，感受鹿港人熱情的待客之道。

公所指出，11月7日打頭陣的活動是在公會堂前廣場「酷玩冬歡演唱會」，有入圍金曲獎最佳男歌手的高爾宣、文青才女吳汶芳、創作歌手陳零九、超偶9冠軍女神張語噥、清新雙人重唱組晨悠等，都是深受年輕族群喜愛的流行歌手，陣容堅強，嗨翻鹿港小鎮的夜晚。

另外，11月起每週六、日在公會堂前廣場，將有「藝童狂響」、「登鹿造極魔幻秀」、動物狂想歌舞秀，和小鎮樂響台語歌唱大賽，老少咸宜、適合親子同歡。12月則有「摩登時尚舞台」，在地的旗袍服飾體驗、古風走秀，並請來酷炫團體與民眾互動。

最終壓軸場則是12月6日「港邊風華烏魚樂時節」，以鹿港在地漁業推廣為主軸，包括烏魚創意美食、料理教學及DIY、烏魚文化展等。活動詳情可上鹿港鎮公所官網及臉書鹿港鎮文化所粉絲專頁查詢。

(中時 )