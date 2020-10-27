為了提升國人對理財觀念的重視，華南金融集團推出「華南嘉年華．幸福方程式」系列活動，幫助各年齡層民眾養成理財好習慣，特別針對長期支持華南金融集團的VIP貴賓客戶，設計別出心裁的親子活動，以表達華南金融集團對於薪火相傳、家族興隆的鼎力支持。繼台北、台中兩場叫好又叫座的「幸福華南小小兵體驗營」，高雄場小小兵體驗營也於10月24日(六)在高雄駁二藝文特區舉行，共計上百組家庭熱情參與。

在教官的帶領下，一個個穿著陸戰隊迷彩服的可愛嫩兵入伍上戰場，伏地挺身、槍枝拆解組合、步槍射擊、機槍打靶、砲彈擊發等樣樣來，不僅小男生們瞬間化身為英姿颯颯的帥氣軍人，現場的小女孩們也拿起槍枝保家衛國，氣勢一點兒都不輸給小男生們。一連五大關仿真軍事活動闖關，只見小小兵們在遊戲中賣力地用小小身軀奮勇向前、刺槍吶喊，個個神情專注、身歷其境，讓在旁的爸爸媽媽、爺爺奶奶忍不住拿起手機一拍再拍，深怕錯過孩子們每一個又酷又萌的姿勢表情。「幸福華南小小兵體驗營」藉由逼真、特別的軍事體驗，訓練小小兵的專注力、抗壓性、邏輯思考和實作能力，也讓全家人在活動中能共同擁有難忘的美好回憶。

走過100多個年頭，華南金融集團以專業、誠信、負責的理財服務，守護無數家庭的幸福人生。隨著世代的演進，金融商品不斷開放創新，大環境也持續變動，華南金融集團期盼透過這一系列「華南嘉年華．幸福方程式」線上和實體活動，向國人推廣正確的理財觀念，為家庭奠定穩健的財務根基；並且將各世代客戶的理財需求與推陳出新的理財工具完美結合，為客戶量身打造最適合的理財方案，成為客戶享受富足人生背後，最重要的幕後推手。

除了熱鬧滾滾的體驗活動，針對想要實踐理財計畫的民眾，華南金融集團也有好禮相送。自即日起至11月30日止，民眾於活動期間購買華南金融集團嚴選商品並達交易門檻，就有機會抽Mac筆電、Dyson吹風機、Apple Watch等大獎。

華南金融集團鼓勵民眾即早做好理財規劃，定期家庭財務健檢，善用金融機構所提供的專業諮詢服務，期望未來能夠有充足資源，輕鬆因應環境動盪。

(工商 )