台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大9月份的月租費比8月份成長，持續往上堆疊的話，來自每用戶每月平均貢獻度（ARPU）逆轉回去的時間點，應該是1~2年可以看到的。

林之晨強調，每用戶每月ARPU貢獻不只來自月租費，還有一些其它的服務，因為這半年多來，台灣電信產業變化很多，例如漫遊大幅減少、之前的三竹事件導致簡訊營收減少，現在真正影響一個用戶ARPU的元素，其實很多是短期的現象，但對台灣大而言，至少從9月開始，台灣大的月租費已較8月份成長，持續往上堆疊的話，ARPU逆轉回去，應該是1~2年可以看到的。

至於月租費成長的主要動能，林之晨認為，5G的確提供一個非常大的成長動能。

林之晨說，iPhone12跟之前的Android的旗艦機都類似，當一個用戶續約到5G旗艦機時，單一客戶申請月租較高的5G資費，就會讓單一客戶的月租成長數百元。

(工商 )