橘子集團旗下江湖桔子代理，上海睿邏網路開發、盛趣遊戲發行的擬真生活養成手遊《小森生活》於明(28)日推出全新好友互動【偷菜功能】．除了可至任意玩家的自宅家園中偷菜之外，也可贈送禮物、在對方家中留下表情貼圖等互動模式，趣味玩法再升級！官方同步釋出全新【豐收季】活動、【大頭菜兌換】商店，以及【萬聖節學園祭】主題系列活動，包含新一季【貓選美】及【攝影大賽】、【小森打工版獎勵更新】、【婆婆搖獎機獎勵更新】、【小森村期末考】、等多項活動，玩家可取得全新系列的萬聖節造型、學院制服、貓咪服裝、校園裝飾傢俱，應景迎接萬聖節！

《小森生活》全新好友互動「偷菜功能」、趣味玩法再升級！

《小森生活》於10月28日推出全新好友互動【偷菜功能】．玩家可至好友、非好友，任意玩家的自宅家園中偷菜，並且可購買「驚喜禮盒」、「表情貼留言板」，在對方家中留下表情貼圖等互動玩法，趣味玩法再升級！

《小森生活》全新好友互動「偷菜功能」上線

全新【豐收季】活動，玩家可透過辛勤「勞作」獲得經驗值並蒐集「金秋幣」，免費兌換當季限定角色服裝或傢俱；購買「大頭菜種子」並透過種植收成後可於【大頭菜兌換】商店兌換限定商品，包含服飾、背包及高級道具。

《小森生活》豐收季活動

《小森生活》「萬聖節學園祭」主題活動同步開跑！

全新【萬聖節學園祭】主題活動，官方將於10月28日至12月23日，舉辦新一季【貓選美活動】及【攝影大賽】，第一周貓選美「魔法黑貓」、第二至第五周攝影賽「南瓜系」、「人鬼殊途」、「那些年,我們一起在古堡的日子」、「校園地震演習」，第六周貓選美「貓學生」，第七及第八周攝影賽【心跳保健室】及【校園邊緣人】；【小森打工版獎勵更新】完成任務，可取得「限定恐怖南瓜组合」、「搞怪南瓜燈」、「黃牛頭套」、「校慶限定雙面主題屏風」、「女僕社桌子」、、「熱音社麥克風」、六種獎勵；【婆婆搖獎機獎勵更新】加入全新【萬聖節學園祭】風格的角色服裝、貓咪服裝、傢俱，玩家有機會免費抽到限定造型道具，敬請把握！

《小森生活》新一季貓選美活動及攝影大賽開跑

《小森生活》小森打工版獎勵更新

《小森生活》小森村期末考、線上問答拿獎勵！

迎接歲末，官方將於12月在官方粉專舉辦【小森村期末考】活動，【小森村期末考】報名參加線上問答，前三名玩家可取得「學園祭服裝(制服款)」*1、「學園祭服裝(社團款)」*1、「貓咪學園祭裝(學園祭咖啡廳款)」*1，其他100名內的玩家可取得「貓咪奶壺背包」、「占卜組合桌飾」、「金毛球」、「教室桌椅組」等獎勵道具，社群活動詳情請鎖定官方粉專公告消息。

(科技)