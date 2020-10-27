民進黨這次由中央黨部領軍，並由副秘書長林飛帆率隊參加10月31日的「第18屆台灣同志遊行」，民進黨邀請黨公職於各自的臉書粉絲專頁發文響應，將單一場次的同志遊行擴大成為期一週的遊行現場及社群平台雙主場活動。

民進黨本周一起，由婦女部發布首則貼文作為活動開跑宣傳，後續將由雙北地區之立法委員、議員及中央黨部黨務主管於各自臉書粉絲專頁發文，目前已有立法委員羅美玲、洪申翰、台北市議員吳沛憶、王閔生、許家蓓、陳慈慧及新北市議員黃俊哲發文響應，活動將一路串聯至遊行當日，目前預計共有30多位黨公職及黨務主管將一同在網路串聯發聲、站出來擁抱彩虹，為同志朋友撐出一片友善的空間。

民進黨指出，除了邀請雙北地區之公職、黨務主管，及認同本黨的青年朋友，共同參與第18屆台灣同志遊行；同時亦開放民眾線上報名參與本黨隊伍。更規劃一系列社群活動，透過邀請黨公職於各自的臉書粉絲專頁發文響應「DPP民主挺同志‧DPP同挺宣言」臉書貼文串聯活動及拍攝聲援性別平權短片，將單一場次的同志遊行，擴大成為期一週之遊行現場及社群平台雙主場活動。

民進黨婦女部結合今年台灣同志遊行「第18屆成人之美」主題，及民進黨倡議「18歲公民權」政策目標，以「18, Make Your Own Choice」為中心概念，設計「DPP同挺宣言鑰匙圈」，邀請雙北的公職及黨務主管發揮創意與「DPP同挺宣言鑰匙圈」合影並發文，響應「DPP民主挺同志‧DPP同挺宣言」臉書貼文串聯活動，一同支持性別平權、18歲公民權。

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