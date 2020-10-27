中央協助全國國中小裝設冷氣，宜蘭縣電路改善須6億元，縣配合款8125萬元，但縣府僅編列500萬元，今天（27日）民進黨宜蘭縣議會黨團批說，縣府推「讀冊免錢，呷飯免錢」，但排擠班班有冷氣預算，縣府回應，縣配合款會2年編足，冷氣在後年暑假前全面裝設。

民進黨縣議會黨團總召陳俊宇表示，縣府編列500萬元配合款，是要如何實施班班有冷氣？合理懷疑是排擠效應，導致預算編列不出來，「讀冊免錢，呷飯免錢」黨團認同是好政策，但從宜蘭的財務狀況來看，「這福利是否要持續揮霍下去，這適合嗎？」

民進黨議會黨團批評，政策有輕重緩急，以營養午餐來說，一年就會耗費2.7億元預算，對宜蘭財政其實是巨大負擔，「不可能不排擠到其他預算」。

縣府教育處長王泓翔回應，電路改善約6億元，明年編列500萬元，其餘經費可分年來編列，只要中央審核完畢、確定審核實際額度，會立刻將經費撥給各校，不會影響冷氣施工進度。

王泓翔表示，編列教育預算沒有所謂的排擠問題，宜蘭縣3000餘間教室會最晚會在明年暑假前完成電路改善，再依教室使用狀況決定安裝冷氣順序。他強調，宜蘭縣班班有冷氣絕對不會跳票。

(中時 )