日本政府今天（27日）敲定了讓較多人迅速接種冠狀病毒疫苗的《預防接種法》修正案，接種費用由政府全部承擔，地方政府和個人無需負擔。

共同社報導，為防備接種後嚴重副作用造成損失的情況，政府將推出對患者的救濟措施，使有關方面能簽訂政府補償企業所付損害賠償金的合同。

基於《預防接種法》的「臨時接種」，日本政府將提供疫苗。民眾在該機制下有義務接種疫苗，但若有效性和安全性未得到充分確認，則不適用努力義務的規定。此外，內閣會議還敲定了《檢疫法》修正案，以便明年2月以後也能對被確診感染新冠肺炎的入境者實施隔離、停留等措施。

日本政府力爭到2021年上半年確保能向所有國民提供的疫苗量，目前正與企業展開談判。中央政府已通知都道府縣和市町村，要求完善能順利推進接種工作的體制。費用將由中央政府全額負擔。

臨時接種是為應對傳染力和病原性都較強的傳染病而製定的制度，為使許多人在短期內接種，規定民眾有努力接種的義務，費用由政府負擔。

然而由於新冠疫苗採用沒有實用先例的技術，在開始接種的時間點也可能會存在有效性及安全性相關信息不充分的情況，為此設置能剔除努力接種義務的規定。

(中時 )