日本自衛隊與美軍部隊從26日起展開「利劍」（Keen Sword）大規模聯合軍演之際，駐日美軍司令施奈德（Kevin Schneider）舉行記者會表示，可以綜合日美雙方的調派能力，向尖閣諸島（釣魚台列嶼）投送防衛部隊。

施奈德與日本自衛隊總指揮、統合幕僚長山崎幸二一道，在海上自衛隊的「加賀號」護衛艦上召開記者會。據日本NHK網站27日報導，施奈德在記者會上強調演習的意義，他說：「可以綜合日美雙方的調派能力，向尖閣諸島投送能夠進行作戰的部隊，今後或許會出現這樣的情況。」

今年7月，施奈德曾召開記者會表示：「對於尖閣諸島面臨的狀況，美國有義務幫助日本政府，也願意全面履行這一義務。」他那時便透露，美軍考慮加強尖閣諸島周邊海域的巡邏監視等活動，以向日本提供支持。

對於施奈德本次的發言，日本防衛省的有關人士認為，鑒於中國在尖閣諸島周邊的活動越發頻繁，其目的是為了再次牽制中方。

「利劍」（Keen Sword）聯合軍演中動用了「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機、「加賀號」直升機航母，日本自衛隊出動約3萬7000人，美軍約9000人參演。演習將持續到11月5日。

據共同社報導，本月8日，日本防衛相岸信夫與駐日美軍司令施奈德在美軍橫田基地（東京都）舉行會談，關於在東海和南海加強海洋活動並擴大軍事影響力的中國活動，共享了關切。此外還確認就北韓彈道飛彈開發展開合作。

9月，時任日本防衛相河野太郎在參加美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的會議上表示，日本已做好準備保衛尖閣諸島的「每一公分」領土，並相信美國願意為保衛這些島嶼而戰。

(中時 )