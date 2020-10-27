宜蘭鐵路高架計畫行政院發函核定，今天（27日）縣長林姿妙表示，盼中央全額支應54億元地方配合款，以造福宜蘭及東部地區，同時完善全國鐵道規畫。

宜蘭鐵路高架化經費252億元，宜蘭縣須負擔54億元，26日行政院發函核定，宜蘭鐵路高架化將併同北宜直鐵、高鐵、東部快鐵整體考量，由交通部辦理綜合規畫，但政院的函文也提及「地方分攤經費部分，原則應不低於本次所提報54.40億元。」

林姿妙表示，蘇貞昌到宜蘭時，因縣府要出54億元，當時有跟蘇講，蘇知道縣府的財政狀況，也回應允諾要幫忙，因此她希望54億元能由中央吸收，盼能在大家的幫忙下，順利、圓滿完成縣民盼望已久的鐵路高架。

交通處處長黃志良表示，縣府會正式發文請交通部與工程會協助，適當研議降低地方政府負擔；宜蘭鐵路高架其實是對整個東部鐵道運輸有提速效果，希望中央能重視東部鐵道運輸來降低縣府高架負擔款。

(中時 )