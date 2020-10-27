39歲大陸女星范冰冰2年前捲入陰陽合同逃稅風波，重挫演藝事業，但她近日復出動作頻頻，除了登上時尚雜誌封面，還重現昔日霸氣之姿走華鼎獎紅毯，未料旗袍太貼身，小腹當場見光，被戲稱「紅毯翻車」。她昨日再出席公開活動，穿著銀色的貼身禮服，身材又受到網友熱議。

范冰冰26日出席品牌發布會，將一頭黑髮放下，畫上艷麗紅唇，銀灰色的長禮服正面有寶石綴飾，兩側挖空設計小露雪白香肩，緞面的光澤布料勾勒出范冰冰曼妙的身材曲線，無論正面或側面，都看不出有小腹。

范冰冰昨日出席活動，身材似乎消瘦了些。（圖／微博@范冰冰工作室）

除了現場的活動照，范冰冰也釋出精修過的時尚美照，畫面中，她站在歐式莊園建築物旁，舉手投足都飄散女神氣息，讓網友紛紛盛讚：「我的天哪，這個好漂亮，大氣」、「她這次復出瘦了好多」、「冰冰一出手就知有沒有」、「太會選衣服了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Fan Bingbing 范冰冰（@bingbing_fan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 26 日 下午 9:40 張貼

范冰冰近來努力回歸螢幕，開始有了新起色，演出的好萊塢電影《355》即將在明年1月15號美國上映，她受訪透露拍攝的感覺非常好，因為合作的都是她非常喜歡的演員和導演，更形容整個拍攝過程是既辛苦又開心。

(中時新聞網)