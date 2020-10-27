周二歐洲股市持平開出，從前一日的重挫中回神，投資人仍密切關注整個歐洲疫情急速升高的局勢，可能使大盤走勢受抑。
周二泛歐STOXX 600指數開平，歐元區藍籌股指數EURO STOXX 50開跌0.1%。
科技股指數表現優於大盤，目前上漲1.1%，收復前一日暴跌7.4%的部分失土。
受惠於業績題材，銀行股亦表現不俗，類股指數上漲0.9%。
歐洲資產規模最大的銀行匯豐控股（HSBC）稍早前在香港股市逆勢勁揚5%，收在33.80港元，盤中一度升至34港元，創下今年8月底來新高。該銀行第三季稅前盈餘雖較去年同期大減36%，為31億美元，但仍優於市場預估的約20.7億美元。目前匯豐在倫敦股市大漲近6%。
基本資源股下挫1.4%，在各類股中表現最差。
歐洲主要股市表現持穩，英國富時100指數小跌0.2%，法國CAC 40指數小跌0.3%，西班牙IBEX 35指數上漲0.4%。德國DAX指數漲0.1%。義大利富時MIB指數漲0.17%。
(時報資訊)
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