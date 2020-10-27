近來ETF存股成為年輕族群的熱門話題，高股息概念更是熱度居高不下的話題。富邦公司治理（股票代號：00692）ETF經理人溫芳儀指出，目前市場上ESG、高股息這些熱門ETF的追蹤指數中，指數報酬率（不含息）最高的不見得是高股息指數，反而是重視財務指標的公司治理100指數，近5年多報酬率將近48％、年化報酬率有7.72％，遠優於臺灣高股息指數及MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，顯見投資ETF跟挑選股票一樣，公司長線獲利能力比殖利率更重要。

溫芳儀指出，根據近5年多的資料來看，公司治理100指數近5年多的年化報酬率（不含息）為7.72％，臺灣高股息指數及MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數分別僅有2.71％、1.93％，也就是說，高股息指數每年配息的殖利率至少要比公司治理100指數高出5個百分點以上，累積的總報酬才會比公司治理100指數高。

然而，根據2019年資料顯示，公司治理100指數殖利率約5.44％，高股息指數的殖利率雖然比較高，然而並沒有比公司治理100指數高出5個百分點，換句話說，高股息不見得能夠得到最高的累積報酬。因此溫芳儀建議，年輕族群存股應該善用年輕就是本錢的優勢，以長線獲利及成長性來考慮存股標的，存到一定的年限後（如5-10年），才能夠累積較高的財富，如追蹤公司治理100指數的富邦公司治理ETF。

溫芳儀表示，近5年多公司治理100指數報酬率遠優於其他高股息指數，就是因為其篩選成分股的原則相較於高股息指數，特別重視財務指標，不只是篩選自集中市場中交易量較高、公司治理評鑑排名前20％的公司，更重要的是營收及獲利也必須較佳，才能真正選出100檔體質穩健、且重視永續經營的優質標的。

台股近期於12,200~13,000點區間震盪，由於適逢11月美國大選、中美科技衝突、海外疫情等不確定因素干擾，外資資金面觀望，造成台股短線上檔壓力。然而就長期基本面上，溫芳儀認為，由於11月後美國大選終將底定，預期美國紓困案及政治不確定等因素將隨之明朗，隨著企業復工以及勞動市場逐漸恢復，在疫情未惡化、以及明年疫苗有望量產下，預估美國企業仍將維持獲利上修循環，長線展望仍佳。而在臺灣，除受到美股長期正面牽引之外，由於美中貿易及科技紛爭，長期下有利於台商供應鏈吸收移轉訂單，科技業尤其半導體關鍵地位更加鞏固，因此台股在長期之下仍擁有有利支撐，故長線展望看好不變，短線即使有所震盪，回遇技術面支撐仍可分批布局，做為長線投資買點。

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