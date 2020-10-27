意德士科技10／30新上櫃掛牌 16:492020/10/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 意德士科技公司（7556）將於周五（30日）新上櫃掛牌，櫃買中心當日舉辦上櫃掛牌典禮及「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請意德士科技公司，暨輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師與會共襄盛舉。 意德士科技公司主要從事半導體晶圓前端製程設備零組件之製造、代理、銷售及提供零組件維修服務，108年度之合併營業收入為3億8,316萬元，稅後淨利為6,868萬元，每股盈餘為3.80元。109年上半年度之合併營業收入為2億574萬元，稅後淨利為3,801萬元，每股盈餘為2.05元。 (工商 ) #意德士科技 #新上櫃掛牌 #上櫃 #零組件 #合併營業收入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 意德士科技10／30新上櫃掛牌 16:492020/10/27 財經 美大選干擾台股基金中長線布局 04:102020/10/27 投資理財 一銀力挺兆元振興方案 04:102020/10/27 全球財經 《光電股》疫情攪局 揚明光前3季每股虧1.48元 08:522020/10/27 財經 陸十四五規畫 硬科技迎利多 04:102020/10/27 焦點新聞 意法半導體公布2020年第三季財報 13:112020/10/27 財經 《基金》雙11報到 加溫MSCI亞太科技股 11:422020/10/27 財經 《店頭市場》博晟生醫通過上櫃審議、寬宏藝術開放信用交易 08:522020/10/27 財經 陳其邁重啟重大投資推動小組 6大廠總投資破700億元 11:522020/10/27 生活 《科技》微軟加碼投資 投資數位台灣四大新計畫 08:012020/10/27 財經 財經熱門新聞 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 大陸將成全球電動車霸主 專家曝3大盤算籲美快出手 - 財經 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 百年烤鴨過氣！全聚德前3季啃光3年獲利 走下神壇原因曝 - 財經 麗寶樂園30日起線上旅展 住宿券下殺2.3折 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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