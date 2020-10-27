遠傳27日宣布推出全新商業模式，以平台經濟模式提供合作品牌入駐，首波集結50家合作夥伴，正式跨足OMO（Online-Merge-Offline）虛實融合領域。

遠傳總經理井琪表示，這是遠傳數位轉型的第一炮，遠傳27日宣布推出創新商業模式—「遠傳搶付」，是以平台經濟模式提供合作品牌入駐，串聯所有消費場景，媒合各類品牌與市場需求，提供消費者量身訂做的電信門號組合。首波上市集結九大產業共50家合作夥伴，正式跨足OMO（Online-Merge-Offline）虛實融合領域。

遠傳強調，創新平台結合跨業品牌力量，讓消費者可在「遠傳搶付」官網、及合作夥伴的實體或線上門市，將自己心儀的商品、適合的門號方案搭配組合，即可享有遠傳優質的網路，結合各品牌商品或服務；合作夥伴也可透過「遠傳搶付」簡易的操作後台，輕鬆上架產品以及服務，與遠傳電信服務共建電信門號產品組合，達到一費雙享三贏局面。

遠傳今年「三箭齊發」的策略目標包含「新經濟」、「5G應用」以及「多元合作」，在「多元合作」方面，遠傳不但已與食品餐飲、交通、運動休閒、教育文創等產業合作，也持續積極加速資源整合，尋求跨界、跨域合作和創新商業模式機會。

井琪表示，遠傳近年推動企業轉型，讓電信本業再出發。推出的『遠傳搶付』具備三大創新面向，包含打造全新商業模式、真正多元的電信門號方案、與跨業夥伴開放式合作。透過數位平台策略結盟異業品牌，滿足不同族群的消費者需求，打造最完善的電信行動生活圈。

「遠傳搶付」結盟百家百業，突破門號申辦場景，將來辦門號不用一定進到電信門市，在不同消費場景都能申辦，且搭配自己愛用、常用的品牌。此平台以OMO虛實融合形式，與合作夥伴共同精準媒合客戶的雙贏局面。「遠傳搶付」首波上市50家品牌涵蓋「公益、交通、居家生活、食品餐飲、教育文創、運動休閒、銀行保險、購物消費、醫美彩妝」共九大類領域及上萬件商品，提供消費者最多元的選擇。

根據國際數位行銷軟體巨頭Adobe調查，67％的的消費者積極尋求客製化、專屬訂做的產品以及服務，遠傳搶付利用平台模式，開放所有類型品牌入駐，滿足消費者量身訂做的需求。另外，近年使用網路門市申辦電信方案的消費者，較過往顯著成長，尤其在後COVID-19時代，線上申辦的便利性與即時性，也大大推升消費者通過數位申辦的接受度。結合以上兩趨勢，遠傳搶付通過線上申辦實現客製化產品，開啟了新申辦模式以觸及新市場。

「遠傳搶付」打造門號申辦全新玩法，消費者只需在合作夥伴的實體店面，可通過現場QR code掃碼，或品牌官網、線上入口進入品牌專屬的「遠傳搶付」頁面，再透過線上申辦門號，方案包含月付399／699 4G資費，以及999／1,399 5G資費，申辦成功後即可獲得依據不同方案對應的專屬兌換序號，享有專屬的電信門號組合產品。

以申辦月付1,399方案為例，搭配肌膚保養產品，即可獲得相當於價值三萬的天然護膚保養產品組。「遠傳搶付」讓消費者有更多元的選擇，更客製化的體驗，輕鬆以月租費折抵消費，實現「你下單，遠傳買單！」，預期此平台未來將成為遠傳數位獲客的主要管道之一。

遠傳強調，年底前預期將有超過80家合作夥伴進駐，商品及服務數量也將翻倍成長，提供更多消費者量身訂做的門號商品選擇。

(工商 )