即使歐美疫情再度升溫，但10月以來股市大多上漲，新冠疫情對全球股市影響性將遞減，另外，美國聯準會（Fed）宣示全新政策框架，長期低利率環境確定，有利於全球資金行情延續，以新台幣匯率而言，第三季新台幣升值對財報影響尚屬可控，反而可留意後續伴隨的資金行情。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，整體而言，即使市場擔心總統大選變數，但目前尚無跡象顯示美股將反轉，預期大選過後國際股市乃至於台股均將回歸基本面，多頭行情可望續攻，建議可利用美國總統大選時期的震盤格局逢低分批布局。

魏永祥指出，台灣受惠各國經濟解封以及遠距商機、5G應用等帶動，預估今年第三季至第四季的GDP年增率可望強勁反彈，隨著2021年全球經濟逐漸復甦，加上中美衝突以及疫情加速供應鏈重組，主計總處預估台灣2021年GDP年增率將成長3.92％，其中，GDP年增率高峰將落在明年第二季，將支撐台股多頭行情有機會延續到明年第一季。

在類股操作上，5G相關、半導體、光學等族群持續看好。另外，優質中小型股、高殖利率、利基型傳產股、原物料股等亦有表現的空間。

(工商 )