全台戶政系統自6月更新後，4個月內出現5次異常，昨日大當機更害一對怨偶離婚辦不成，異常直到凌晨才排除。內政部長徐國勇今（27日）早回應，已初步找出當機原因，他並肯定地說「這不是攻擊」。對此，網路觀察家朱學恒一句話神評，網友紛表認同。

中國時報報導，內政部昨因「網路檔案服務元件」發生異常，造成系統時好時壞，影響民眾相關權益，外界關注這是6月以來第5次發生當機或異常。徐國勇今早受訪時表示，之前系統也曾出現異常，並對承包廠商開罰。這次如果也是廠商出包，會要求廠商測試後才集中資料。他可以肯定的說「這不是攻擊」。

朱學恒在臉書上評論此事，13字神解析，「這肯定不是攻擊，因為這是自爆」。底下網友也留言說，要是駭客攻擊就不只是這樣。網友還質疑，有請資安公司作資料安全評估？全國戶政電腦資料伺服站建立多久？做過幾次資安演習？

這次政府竟未甩鍋對岸，也讓網友覺得意外，「沒牽拖給中國駭客攻擊？還真不習慣」、「以為是富邦atm喔」、「只是伺服器沒有放一大箱乖乖而已，還不快去買！？」、「系統臺灣隊？」、「不是資訊大國嗎？怎麼連這種系統也要外包呢？國家隊在哪裡？？」

(中時新聞網)