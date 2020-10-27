政府安心旅遊補助10月底截止，為維持國旅熱度，中台灣觀光產業聯盟協會發起「安心遊2.0」，全台500家旅宿業將提供1000萬張500元住宿折價優惠券給旅客，只要上網下載補助券就能使用到明年底。不過由於民眾反應熱烈，官網今(27)日一上線就被塞爆。

中台灣觀光產業聯盟協會發起「安心遊2.0」民眾反應熱烈，官網一上線就被塞爆，呈現「黑夜」維護模式。(圖/截自安心遊2.0官網)

安心旅遊2.0今上路，但點進官網一直呈現當機狀態，中台灣觀光產業聯盟協會表示已在搶修。(圖/截自安心旅遊2.0官網)

「安心遊2.0」官網27日上午10點上線就當機，直到下午都還沒修復，打開網頁後只能看見一行「這個網站目前已啟用維護模式」字樣。中台灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰接受媒體訪問時表示，原本網站正常，但上午10點舉行記者會後，民眾反應非常熱絡，正在請廠商努力修復。

黃正聰指出，7至10月安心旅遊補助讓國旅大爆發，但業者擔心11月以後住房恐會大崩盤，目前訂房量已不及10月份的3成，所以聯盟發起「安心遊2.0」。中台灣觀光產業聯盟協會統計，至少已有10個知名連鎖飯店集團參加，包括福容大飯店、力麗觀光飯店、香城飯店集團、御宿旅館集團、花鄉連鎖飯店等，預估1000萬張「住宿進擊券」可望帶動10萬人次旅客入住，帶動5億元產值。

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(中時新聞網)