周一美股因美國平均新增確診數創歷史新高，加上新紓困案在美國大選前出爐的機會渺茫，引起華爾街的擔憂，導致美股重挫650.19點，並創下9月初以來最差的表現。美股暴跌拖累台股早盤以下跌41.26點開出，隨後加權指數一路遊走在平盤之下，12900點整數關卡再度得而復失，終場收跌34.02點。

蘋果公司今晨雖收小漲，但美股重挫拖累蘋概三王被嚇跌，不過三王跌幅不深皆在1%之內。終場台積電、大立光及鴻海分別收跌0.67%、0.94%和0.25%，其餘蘋概股則跌多漲少。

今天盤面上防疫概念股走勢轉強，主要受到歐美疫情急遽升溫，市場擔憂疫情將持續擴大，因而帶動防疫概念股漲勢再起，防疫指標股「天國一輝」僅中天收小黑，其餘3家皆收紅盤，並帶動相關族群股價走揚；另外，日本首相菅義偉周一承諾，日本將在2050年達到「碳中和」，能源政策也會隨之出現重大轉變，且有望使周邊國家能源政策隨之跟進，帶動台股太陽能股股價走揚，太陽能龍頭廠茂迪大漲逾4%，其餘相關族群則漲多跌少。

美股周一雖大跌2.29%，但周二台股僅收跌0.26%，相較於美股跌幅少得多，主要是受到國際熱錢持續湧入國內，台股資金動能仍足。但歐美疫情再起，已導致部分歐洲國家執行封鎖措施，若後續疫情更加嚴重，封鎖措施將在全球擴大執行，恐導致全球經濟成長再度受到傷害，並拖累全球股市後勢走勢。三大法人現貨賣超80.73億，外資現貨賣超47.49億。

預期今晚美股可望跌深反彈，明日台股有機會反彈，但上檔12950壓力很大，除非有大量及跳空才會躍過，否則是區間盤整格局，個股表現而已，主流是太陽能及半導體，另傳產股則以航運、塑化為主角，擇優可布局。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃世民）

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(中時新聞網)