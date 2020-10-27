共機又擾台 國防部證實：運8干擾機闖我西南空域 17:002020/10/27 中時新聞網 李俊毅 、中時、 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運8反潛機。(圖/國防部提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍司令部今(27日)表示，大陸解放軍共機一架運8遠程干擾機，上午闖進我西南防空識別區內飛航活動，空軍應處作為，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。 昨天，運8技術偵察機1架次進入我西南防空識別區，國防部也公布這架技術偵察機照片。 (中時新聞網) #共機擾台 #國防部 #運8反潛機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 共機又擾台 國防部證實：運8干擾機闖我西南空域 17:002020/10/27 政治 不能出國商機全buy在信義區 新光三越客單衝破8千元 04:102020/10/27 產業．科技 專家傳真－離岸風力發電產業與區域創新推動 04:102020/10/27 專題周報 台灣大哥大9月平均月租成長 林之晨：5G是主要成長動能 16:392020/10/27 財經 報復對台軍售 大陸制裁3美企 04:102020/10/27 政治要聞 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 09:442020/10/27 財經 無畏拉回 散戶勇敢搶進台積 成交破23萬股 11:102020/10/27 財經 若開戰7成民眾願上戰場！有影嘸？街頭實訪民眾秒吐真心話 11:202020/10/27 政治 《航運股》空運價漲不停 中菲行農曆年前營運旺 15:572020/10/27 財經 獲贈AED訓練機 盼提升偏鄉急救技能 17:192020/10/27 寶島 政治熱門新聞 川普急了？大選勝負出爐？ 他驚爆關鍵：大勢已去 - 政治 上百機車貪食蛇！高雄「罷捷」最新進度出乎意料 - 政治 川普若連任台海恐開戰？港媒曝「恐怖結局」 - 政治 聽證會不演了！他大讚：中天律師電爆NCC - 政治 最新民調 最討厭的政治人物蘇貞昌拿下第一 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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