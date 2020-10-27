空軍司令部今(27日)表示，大陸解放軍共機一架運8遠程干擾機，上午闖進我西南防空識別區內飛航活動，空軍應處作為，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

昨天，運8技術偵察機1架次進入我西南防空識別區，國防部也公布這架技術偵察機照片。

(中時新聞網)

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