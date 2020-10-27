8月高雄14歲少女失蹤事件引起社會關注，沒想到花蓮瑞穗鄉一名16歲古姓少女24日出門後失去聯繫，住在桃園的媽媽聲稱接到用女兒手機撥打的恐嚇電話，深怕重蹈覆轍，著急貼文協尋，並至桃園觀音分駐所報案。經鳳林警分局調查，發現少女跟男性友人在一起，人身安全，且已和家人報平安，虛驚一場。

鳳林分局副分局長陳明順表示，經查此案報案人古姓母親今天凌晨1時許，在桃園市大園分局觀音分駐所完成報案程序，分局獲報隨即調閱附近監視器，發現少女24日搭乘奶奶的機車，到瑞穗火車站北上搭車後，就未再返家。

經聯繫古母表示，少女失蹤前沒有與家人起衝突，應該不是離家出走，24日離開瑞穗住家後，即失去聯繫，親友撥打電話也未接通，擔心發生意外，趕緊就近報案協尋，期間並沒有接到恐嚇或揚言威脅的電話。

鳳林分局調閱監視器、利用手機定位持續聯繫少女，終於在今天中午聯繫上，確認她跟男性友人在一起，人身安全無虞，趕緊請少女主動跟母親報平安。

據了解，古姓媽媽未與女兒住在一起，詢問親友都找不到女兒下落，深怕女兒重蹈覆轍，只好上網貼文請網友協尋並趕緊報警。

(中時 )