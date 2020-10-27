美股重挫連動，台股開低震盪後收小黑，但新台幣因為出口商月底拋匯進場，延續近來升勢，上演股匯不同調，尾盤央行雖進場調節，仍升破三周力守的28.9元價位，終場收在28.872元、創近9年3個月新高，升值3分，台北外匯經紀公司成交量6.26億美元。

外匯交易員指出，台股開低但相對有撐，外資小幅賣超47億元，但並未轉匯出，偏向暫時退場觀望，靜待美國總統大選結果出爐，新台幣由出口商月底拋匯作帳需求主導，盤中一度勁升3.22角，其實扣除央行前一個交易日尾盤作價調節的部份，升幅約僅3分，也就是27日並未加大尾盤干預力道，順勢來到28.8元價位。

外匯交易員認為，央行雖然調整先前的28元常態說法，但實際上因為新台幣升升不息的走勢，恐怕也無法在尾盤持續加大作價幅度，力守虛的價位，「看來就是一點一點地慢慢放」，若未來疫情、美國總統選舉、中美衝突、地綠政治風險等，沒有太大的意外，不排除將緩步靠向28.632元的「彭淮南障礙」。

(工商 )