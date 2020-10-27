推動學生接軌國際、提升競爭力，中興大學獸醫系與美國愛荷華州立大學合作，開放雙聯學位學習管道，其中，周言昱2018年修習完4年大學課程，即透過此管道赴美就讀，投入獸醫臨床研究，2年來完成近400隻犬隻的超音波影像測量與數據分析，成為全台第一位順利取得台美獸醫臨床碩士雙聯學位者。

周言昱大學畢業於興大獸醫系，並以GPA3.0以上的成績獲得美國愛荷華州立大學教授面試錄取，2018年8月赴美入學，隔年取得該校獸醫學士學位，今年5月取得碩士學位。她修習學位期間到當地獸醫教學醫院實習，涉及領域包括基礎醫療、麻醉、小動物內科及急診、心臟、腫瘤科等。

興大指出，周言昱赴美期間致力於獸醫臨床研究，她使用超音波測量犬隻的心臟腔室及下腔靜脈直徑，藉以區別體腔積液是否為心臟病所引起，研究期間共完成近400之犬隻的超音波影像測量與數據分析，充分證實這樣的診斷效果準效果好，周延昱並以此研究論文取得碩士學位。

對於未來，周言昱說，她希望能成為獸醫心臟專科醫師，可以幫助更多罹患心臟病的動物得到良好治療，最近返國準備考台灣獸醫執照及美國國外獸醫學歷認證考試，也希望能繼續赴美學習，將先進的獸醫心臟科技術帶回台灣。

興大獸醫系是2018年3月與愛荷華州立大學獸醫系簽訂跨國雙聯學位合作，為台灣獸醫教育邁入國際的創舉，校方強調，目前校內還有2名在該校攻讀獸醫雙聯學位的學生，而周言昱則是第一位取得兩校獸醫臨床雙聯碩士學位者。

(中時 )