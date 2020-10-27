桃園市立圖書館新大竹分館及蘆竹區興仁市民活動中心、興仁長照機構27日正式開幕，總經費高達3億元，歷經4年終於完工，館內新增電競區、網美區及力電學原理設施，另提供老年人寄宿規畫，滿足各年齡層需求的公共機構。

原大竹圖書分館僅約200坪，空間過小且無電梯設備，考量大竹地區人口成長快速、文化需求高，因此興建桃園市圖書館大竹分館，總面積約800坪，藏書約4萬多本，另館藏採取RFID偵測系統及尋書設備，借還書相當便利。

桃園市長鄭文燦出席開幕典禮時表示，桃園市立圖書館大竹分館是一個多功能場館，場館結合興仁市民活動中心及長照機構，其中大竹分館的特色館藏為科普類讀物，3樓青少年區也規畫電競佈景的電競區、設有聚光燈及布幕的網美區，能夠滿足青少年需求，讓孩子沉浸在圖書館的世界。

桃園市立圖書館長唐連成提到，大竹分館是唯一設有電競區及網美區等特殊設備的圖書館，為了供應大竹擁有各年齡層的分佈，因此特地佈置青少年熱愛的自媒體設備，吸引民眾提高錢去圖書館的意願。

另外，場館內規畫的興仁社區長照機構，是桃園市第32個日照中心，也是蘆竹第4間日照中心，藉由優質的照顧環境，及體適能設施，讓長者獲得應有的照顧，同時另外設有長者寄宿的服務。

桃園市長鄭文燦27日親臨大竹圖書館開幕典禮，與知名藝人小彬彬共同現身直播畫面。（姜霏攝）

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