阿里巴巴國際站今日公布2020年「全球採購節」期間數據表現，迎接即將到來的雙11與年底黑色星期五、聖誕節等大促檔期，全球買家提前備貨，帶動「採購節」業績表現，各項核心指標再創新高，繳出亮眼成績單。另一方面，為幫助全球中小企業外貿不斷鏈，阿里巴巴國際站於今年特別推出B端直播新工具打造外貿新玩法，為商家引進優質流量，助力全球買家迎來「疫後復甦」商機，多項重點行業強勢反彈，交易量出現1至3倍的大幅增長，台灣商家口碑受肯定，外銷訂單再創新紀錄。

阿里巴巴國際站2020年採購節關鍵數據均創下新高，與去年同期相比，全站交易總額增長133％，訂單數增長128％，支付買家數增長83％，新買家更是佔所有買家的3分之1。

此外，儘管新冠肺炎疫情阻絕企業參展，但全球B端廠商轉向線上外貿，迎來疫後復甦的需求，其中，又以「家居園藝」、「機械」與「消費電子」的需求最為旺盛，交易總額分別繳出1.8倍至2.3倍的年成長率。

由阿里巴巴國際站開創的「B端直播」新模式已然成為帶貨保證，在採購節中也繳出了亮眼成績單。短短一個月內，直播間的互動人數月增幅達160％，直播商機則有約3.5倍的大幅增長。

不讓其他國家專美於前，台灣商家在採購節期間也有「爆炸性」的好表現，從核心數據來看，交易總額年成長89.7％，訂單數成長53％，買家數也增長20％。其中，台灣美妝保養品牌於採購節開跑2分鐘內即開出第一筆訂單；另外，也有五金辦公組件的供應商在開站當天，即以500萬台幣創下首日最高成交金額，創下台灣商家在採購節的紀錄。

交易數據增長之外，訂單質量的提升更凸顯台灣商家的實力。舉例來說，在台灣賣家的外銷訂單之中，來自美國的訂單穩居榜首，不僅訂單量較去年同期成長55.4％，訂購金額增幅更直線攀升至265.7％；菲律賓與澳洲則分別以116.7％與88.6％的訂單數成長率分居增長榜單的一、二位。

(時報資訊)