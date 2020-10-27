經營鹹酥雞品牌「繼光香香雞」起家的香繼光集團強化多角化發展，宣布推出「香香炸雞」進軍零售冷凍商品市場，搶攻後疫情時代的「宅經濟」商機，目標帶動繼光香香雞品牌營收成長1～2成，使香繼光集團整體營收成長達1成。

同時，因應後疫情時代加盟需求增加，配合營運後援系統陸續建置到位，香繼光集團9月睽違20年開放限量加盟。執行長特助潘麗君指出，目前加盟店已招聘達8～9成，首家加盟店29日將在台中太平樹孝開出，預計年底前全台門市可達50家。

潘麗君表示，繼光香香雞營運雖受疫情影響較小，但觀察發現外送對營收貢獻明顯跳增，且疫情使消費者對自炊煮食需求提升，宅經濟商機成為各大餐飲品牌搶攻的潛在商機，為集團營運多角化拓展中不可忽視的新市場。

對此，繼光香香雞宣布插旗零售冷凍食品市場，以歷時1年半開發、強調「快速、方便、美味」3特質的「香香炸雞」作為首發主打商品，除了使用經典香料配方製作，每份包裝亦附上門市現場使用的獨家香料胡椒粉包，堅持在技術層面呈現品牌風味特色。

潘麗君表示，單包475公克重的「香香炸雞」約可提供2～4人份使用，使用氣炸鍋或小烤箱加熱、只需12分就能食用，甚至能比外送更快，無論是單吃或變化為各式料理，均能滿足同時追求快速及美味的消費者，且可自行調整每次食用所需份量。

「香香炸雞」以電商通路龍頭momo購物網為首波銷售平台，並祭出獨家優惠回饋，搶攻即將到來的雙11消費商機，並同步在自家官方APP上架，11萬會員均可享有獨家優惠。潘麗君表示，目前正在洽談其他上架通路，預期年底前可望在實體通路上架銷售。

香繼光集團採直營及內部授權加盟方式拓展「繼光香香雞」版圖，台灣採直營拓展方式，目前擁有47家店，海外地區則採直營及區域代理並行，主要透過集團關係企業於中國大陸布局，目前合計全球共350家店。

繼光香香雞9月宣布挑選出6都15區，釋出25位限量加盟名額，每區僅開放1～2組加盟主單店加盟。潘麗君表示，目前招募名額已達8～9成，預計明年第三季前完成首波加盟店布局，目標明年底全台門市達100家里程碑，持續朝IPO上市櫃方向前進。

(時報資訊)