台北市北投分局偵查隊隊長陳建志，今（27）日凌晨遭網友爆料，出入有侍女陪酒的「茶桌店」，爆料網友更直指陳建志就是「茶桌志仔」，爆料掀起網友熱議，偵查隊長陳建志遭火速調離北投分局，對此陳建志向督察喊冤，是多年前的行為，調任台北市後絕無涉及不正當、特種營業場所。

台北市北投分局偵查隊隊長陳建志遭網友檢舉爆料(圖片截自爆料公社)

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，表示陳建志最常被稱作「茶桌志仔」，暗指他經常出入茶桌店，更在文章中怒嗆陳建志，為求官位不惜對長官鞠躬哈腰，但對於刑案偵查卻一翹不通，不滿「這樣也可以當偵查隊長」。

爆料文章曝光，北投警方也證實接獲投訴人檢舉，依規定交由市警局督察系統展開調查。而陳建志則喊冤強調，網路上檢舉貼出他進出茶桌店的畫面，是多年前他在新北服務時的行為，他向分局長官堅稱，調任台北市後絕無涉足任一不正當、特種營業場所。

陳建志今年8月，才被派往北投分局擔任偵查隊長，不到兩個月就被爆料喝花酒，被外界稱之為「最短命外勤隊長」；北投警分局表示，將會為秉持公信原則，先將陳員調離職務後靜候調查，如查究違法違紀情事立即究辦。

(中時新聞網)