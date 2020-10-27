台南市衛生局統計接種流感疫苗至今，出現3起不良反應，分別是60餘歲男性鼠蹊部腫大、50多歲男性出現過敏，以及1名50歲慢性病史男子肺水腫、呼吸喘仍在治療中，另有4歲男童施種後，5分鐘頻尿1次，但無法判定與疫苗有關；接連傳出流感疫苗副作用，南市施打疫苗人數瞬間腰斬，月初單日動輒上萬人施打，26日僅有5186人。
今年流感疫苗開打就出現搶打風氣，台南市衛生局統計目前公費疫苗施打率已達70.9％，但這幾天打疫苗的人潮確實明顯下降，以月初剛開打曾1天高達3萬多人施打，上周一（19日）施打1萬860人，本周一26日僅5186人。但衛生局也解釋，除了受疫苗出問題影響，公費疫苗接近施打尾聲，施打人數自然減少。
台南市一名父親26日在臉書發文，指4歲小孩接種疫苗後出現頻尿，平均5分鐘尿1次，去醫院泌尿科檢查、驗尿都沒問題，讓他擔心是疫苗造成。負責幫男童接種疫苗的診所方姓醫師表示，有跟家長聯絡，將協助轉診大醫院並已通報上級單位調查。
方醫師表示，施打流感疫苗20多年來，第一次遇到有人打完後頻尿，無法確定是否跟疫苗有關，過去也只遇過1位病人有過敏反應，根據以往經驗，流感疫苗副作用多為疼痛、紅腫，少數人會發燒，但1、2天後就自然恢復。
台南市衛生局表示，將配合進行個案病情狀況相關調查，並提供個案醫療協助，如果確認與疫苗相關的話，也會協助與預防接種受害救濟的申請。
(中時 )
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