台南市衛生局統計接種流感疫苗至今，出現3起不良反應，分別是60餘歲男性鼠蹊部腫大、50多歲男性出現過敏，以及1名50歲慢性病史男子肺水腫、呼吸喘仍在治療中，另有4歲男童施種後，5分鐘頻尿1次，但無法判定與疫苗有關；接連傳出流感疫苗副作用，南市施打疫苗人數瞬間腰斬，月初單日動輒上萬人施打，26日僅有5186人。

今年流感疫苗開打就出現搶打風氣，台南市衛生局統計目前公費疫苗施打率已達70.9％，但這幾天打疫苗的人潮確實明顯下降，以月初剛開打曾1天高達3萬多人施打，上周一（19日）施打1萬860人，本周一26日僅5186人。但衛生局也解釋，除了受疫苗出問題影響，公費疫苗接近施打尾聲，施打人數自然減少。

幫男童施打流感疫苗的醫師出面說明從來沒遇過有人打完流感疫苗頻尿，將協助男童轉診大醫院。(曹婷婷攝)

台南市一名父親26日在臉書發文，指4歲小孩接種疫苗後出現頻尿，平均5分鐘尿1次，去醫院泌尿科檢查、驗尿都沒問題，讓他擔心是疫苗造成。負責幫男童接種疫苗的診所方姓醫師表示，有跟家長聯絡，將協助轉診大醫院並已通報上級單位調查。

方醫師表示，施打流感疫苗20多年來，第一次遇到有人打完後頻尿，無法確定是否跟疫苗有關，過去也只遇過1位病人有過敏反應，根據以往經驗，流感疫苗副作用多為疼痛、紅腫，少數人會發燒，但1、2天後就自然恢復。

台南市衛生局表示，將配合進行個案病情狀況相關調查，並提供個案醫療協助，如果確認與疫苗相關的話，也會協助與預防接種受害救濟的申請。

(中時 )