新冠肺炎疫情延燒，在確診個案多的國家，哪些患者需要優先被治療，一直都是臨床上的難題。美國麻省總醫院、國際大廠NVIDIA聯合全球20家醫院共同合作，結合台灣提供的健保數據，開發出全球首個新冠肺炎AI模型，可預測患者未來補充氧氣的需求，幾秒鐘就能測出成果，準確率高達94％。

今年適逢新冠肺炎疫情，美國麻省總醫院對於台灣的防疫成果非常肯定，約在2個月前主動邀請長期合作的台大MeDA實驗室，以及全幅健康照護中心、健保署，參與20個國家聯邦學習的計畫。這項計畫的規模創下新紀錄，是全球首見的研究，參與的國家包括美國、英國、加拿大、日本、韓國、泰國、巴西等，利用AI學習近萬名新冠肺炎患者的X光影像、臨床數據等資料。

MeDA實驗室主持人、台大應用數學科學研究所教授王偉仲表示，結合影像資料、臨床數據的深度學習模型。經2個多月研究，這個模型已有初步結果，預測精準度高達94％，大約幾秒鐘就能預測出病患未來需要補充氧氣的需求，若加上做檢查的時間，大約需耗費1小時。

王偉仲表示，大部分有新冠肺炎症狀者就醫都會先到急診室，病人到急診室後，只要照一張X光，測試生理數據，模型就可以測出病人未來補充氧氣的需求，會需要低流量、中流量或是高流量的空氣，依情況輕重分為5大類。因有些國家呼吸器不夠，藉由這項工具，就能在資源有限的情況下，優先保留呼吸器給比較需要的病人。

台灣確診個案雖然不多，卻因著健保體系，擁有完整的大數據，此次健保共提供全台100多例個案去識別化的資料，為世界貢獻一己之力。王偉仲表示，這項模型近期將免費公開給全球使用，期盼未來廣泛應用於國內外的臨床場域。

(中時 )