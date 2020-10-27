韓市府為打造特色公園，任內將一公頃以下、564處小型公園委由各地區公所維護管理，但今年開始實施後紛紛出現經費不足問題，議員黃文益建議回歸工務局養工處管理，避免公園品質低落，工務局表示會再研議評估，此外寵物公園數量不夠、硬體設備損毀遲未修復等問題，工務局均承諾會積極改善。

高市1公頃以下公園綠地管理及養護原為工務局負責，韓市府為了讓各地公園更貼近當地民眾需求，2019年決議由養工處核撥1億元經費給民政局、打造一公頃以下小型「特色遊具公園」，導入「公民參與」概念，讓小朋友、老人、或特殊族群都能獲得充分的休閒體驗。

高市共有834處公園綠地，1公頃以下有564處 、共計167公頃。黃文益質詢時透露，區公所自從接下公園綠地管理工作後，因為人力、專業、經費等問題後「哀鴻遍野」，希望擁有專業人力與設備的養工處考慮收回管理。

工務局長蘇志勳回覆，市長陳其邁已有指示、明年起1公頃以下公園綠地回歸養工處。工務局雖然在專業人力與機具、發包上較有優勢，但相較區公所來說，對各地區特性不熟悉，也較不了解當地實際需求。未來小公園管理是否回歸養工處，仍要進一步與民政局研商評估，再做決定。議員李喬如則建議，目前區公所專業不足，養工處還是要予以協助。

黃文益也針對寵物公園質量均不足的問題提出質疑，強調高雄的寵物公園僅一座、數量明顯排名六都之末。對此工務局表示，寵物公園的設置是友善城市的表現，但與當地居民溝通需要時間，岡山寵物公園目前正在施工，未來會努力增加數量，也符合民間標準。

議員李柏毅則指出，左營區微笑公園1張長椅從申請報修到實際維修，工期竟然長達1年，楠梓區清豐公園的涼亭甚至修到「不見了」。工務局表示，後續會積極處理，設法在期程上改善。

議員李柏毅質詢時表示，左營區微笑公園1張長椅從申請報修到實際維修，工期竟然長達1年。（市議員李柏毅提供／袁庭堯高雄傳真）

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