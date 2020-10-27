工研院新科士出爐！選出7位第九屆院士，台積電董事長劉德音和台積電總裁魏哲家雙雙當選院士，最受矚目。總統蔡英文27日偕同台積電創辦人張忠謀參觀工研院「邁向2030與產業同行」疫後經濟產業特展，並親為7位新科院士授證，稱讚劉、魏兩人是「最強組合」。

蔡英文感謝工研院在防疫中的付出，尤其是口罩國家隊，以充沛機械和極高能量設置口罩產線，研發檢疫的「易開罐」一小時就能快篩檢測結果，工研院40多年扮演集結人才、技術、資源及新領域的角色，更是帶領台灣科技研發不斷突破的驅動力。

台積電董事長劉德音（右）等7位工研院新科院士，由總統蔡英文授證。（羅浚濱攝）

總統蔡英文參觀工研院「邁向2030與產業同行」疫後經濟產業特展，對工研院的研發成果深表肯定。（羅浚濱攝）

蔡英文肯定工研院新科7位院士都是最傑出的產業領袖，讚揚台積電董事長劉德音，帶領台積電持續挑戰先進製程，從7奈米直到3奈米，讓台積電強大的科技實力，領先全球關鍵地位，台積電總裁魏哲家負責台積電整體營運計畫策略，兩人搭檔是台積電「最強組合」。

蔡英文分別肯定當選院士的中研院基因體研究中心合聘特聘研究員翁啟惠、美國哈佛大學比爾蓋茲講座教授孔祥重、台大醫學院名譽教授李源德、緯創資通公司董事長林憲銘、聯強國際集團總裁杜書伍，在自各領域做出重大貢獻，期許為台灣的科技與產業發展扮演關鍵性的角色。

工研院董事長李世光表示，工研院引領科技研發47年，已連續13年蟬聯全球百大科技研發獎，今年7位新科院士來自半導體、資通訊、生技醫療及AI人工智慧產業界的菁英，工研院擘畫「邁向2030技術策略與藍圖」，將會集結院士力量，發揮創新精神，引導產業因應新局。

(中時 )